Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek

Öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 9 kişi ölürken, vaka sayısı 670'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı ise koronavirüsün olası bir şekilde hızla yayılımının önüne geçmek ve bazı doğal afet durumlarına karşı, yeni önlemlere gitti.

Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu yönetmelikte yer alan, 'Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez' fıkrası değiştirildi.

3 AYLIK GÖREV

Yapılan değişiklik ile şu cümle eklendi: "Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır."

Yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütecek.