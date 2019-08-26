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'Üzüm salkımlı kadın yüzü' heykelini satarken yakalandılar

Adana'da 'Üzüm salkımlı kadın yüzü' heykelini satmak isteyen iki kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.08.2019 - 10:44..
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Yumurtalık ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 şahsın, ellerinde bulundurdukları ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

KADIN YÜZÜ HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 şahıs ile birlikte tarihi eser niteliğinde olan 41 santim yüksekliğinde üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeli ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen heykel cumhuriyet savcısının talimatı ile Adana Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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