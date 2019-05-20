Uzun ekranlı Sony Xperia 1'in fiyatı belli oldu

Akıllı telefon yarışında güçlü rakiplerinin gerisinde kalan Sony, geçtiğimiz şubat ayında Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde 21:9 ekran oranına sahip, ilk 4K OLED ekranlı akıllı telefon Xperia 1'i kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Genellikle film çekimlerinde kullanılan bu ekranları akıllı telefonlarına getiren Sony, kullanıcıları bu şekilde etkilemek istiyor. Gelin Sony Xperia 1'in çıkış fiyatına göz atmadan önce özelliklerini tekrar hatırlayalım.





SONY XPERIA 1 ÖZELLİKLERİ

21:9 oranında ve 4K çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olan Xperia 1, 6,5 inçlik ekran boyutuna sahip. Üç arka kamerası bulunan ilk Sony telefonu olma özelliğine sahip Xperia 1, Snapdragon 855 gibi oldukça güçlü bir işlemci barındırıyor. Telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Android'in en güncel sürümü Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkan Xperia 1'de, 3300 mAh kapasiteli bir batarya da bulunuyor.

SONY KAMERA KONUSUNDA OLDUKÇA İDDALI

Kamera konusunda da oldukça iddialı olan Xperia 1, Bionz X görüntü işleme teknolojisini kullanıyor. Şirket, ayrıca Zeiss ve Samsung gibi üreticilerle kamera konusunda ortaklık kurarak, piyasadaki en güçlü kameralara meydan okuyacak bir kamera lensi kullandı. Her biri 12 MP çözünürlüğe sahip 3 arka kamerası bulunan telefonun, ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.





ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Sony'nin oldukça güvendiği Xperia 1, 12 Temmuzdan itibaren 949 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Son zamanlarda piyasaya çıkan üst seviye telefonların fiyatlarına baktığımızda, Xperia 1'in çıkış fiyatının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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