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Uzun menzil füze Sinop'ta test edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından MSB Sinop Atış Alanı’ndan NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere 600 mm Bora Füzesi atışı yapıldı.

İHA | 20.03.2019 - 16:36..
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Yerli ve milli savunma teknolojilerine ağırlık veren Türkiye, son dönemlerde yaptığı kuvvetli atılımlarla dikkat çekiyor. Özellikle havacılık roket alanında önemli adımlar atılırken bu adımlara, her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bugün HİSAR savunma sistemlerinin denenmesinin ardından Sinop'ta, uzun menzilli karadan karaya füze BORA'nın testi gerçekleştirildi.

Uzun menzil füze Sinop'ta test edildi

UZUN MENZİL FÜZE TEST EDİLDİ

Füze denemelerinin yapıldığı bölgede Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar, polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Uzun menzil füze Sinop'ta test edildi

Atış, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu ROKETSAN tarafından yapıldı.

Sinop’ta füze testi gerçekleştirildi VİDEO

Uzun menzil füze Sinop'ta test edildi

TESTLER BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Bugün başlayan füze testi atışlarında, 600 mm Bora füzesi test edildi. Füze testleri, 5 Nisan’a kadar devam edecek. Test alanı, Sinop’tan Doğu Karadeniz kıyısı boyunca, Samsun’dan Trabzon’a kadar yer alan bölgeyi kapsıyor.

Uzun menzil füze Sinop'ta test edildi

TÜRKİYE'NİN UZUN MENZİL FÜZESİ: BORA

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen BORA Füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta. Özellikle geliştirilebilir yapısı ve son teknolojiyi barındırıyor olması, vurucu güç açısından Türkiye'nin önemli bir caydırıcı gücü.

Uzun menzil füze Sinop'ta test edildi

BORA Füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlamakta. Füze, ROKETSAN üretimi BORA Silah Sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor.

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