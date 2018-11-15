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Uzungöl karlar altında

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Uzungöl, havadan görüntülendi.

AA | 15.11.2018 - 13:57..
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl, bölgede iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgeyi kaplayan çam ağaçlarının yanı sıra bitki örtüsü ve temiz havasıyla misafirlerine farklı ortam sunan Uzungöl, yılın her mevsimi sadece yöre halkının değil yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Uzungöl karlar altında

Uzungöl karlar altında ViDEO

KARIN VE DOĞANIN TADINI ÇIKARMAK İSTEYENLERİN UĞRAK YERİ OLDU

Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı yağan kar ile kışa özgü muhteşem manzaralar sunan Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'ün karlı manzarası havadan görüntülendi. Kar yağışının devam ettiği turizm merkezi, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin ise bugünlerdeki adresi oldu.

Uzungöl karlar altında

EŞSİZ MANZARA

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın, doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl'de de etkisini gösterdiğini söyledi.

Uzungöl karlar altında

EKİPLER DE HAZIR

Uzungöl'ün ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunduğunu dile getiren Tok, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyenleri yöreye davet etti. Tok, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için çalıştıklarını da aktararak, yağışın uzun süre devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

Uzungöl karlar altında

Uzungöl karlar altında

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