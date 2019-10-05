Uzungöl'de kaçak yapılar bugün yıkılacaktı

Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Trabzon Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için harekete geçti.

İmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre bugün doldu.

YIKIM ÖNCESİ TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak ve çarpık yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede yapı sahiplerine, yapılarını 5 Ekim'e kadar boşaltmaları ve yapıları yıkıma hazır hale getirmeleri yönünde tebligatlar ulaştırıldı.

SÜRE DOLDU, YAPILAR BOŞALTILMADI

Uzungöl'de bugün beklenen yıkım çalışmalarına, yapıların sahiplerince boşaltılmaması üzerine başlanılamadı. Sahiplerine, yapılarını boşaltılmaları için yetkililerce sözlü uyarılarda bulunulacağı öğrenilen Uzungöl'de bekleyiş sürerken, ekim ayı içerisinde yıkımlara başlanacağı belirtildi. Yıkımı planlanan bahse konu yapılar içerisinde otel ve apart otellerin yanı sıra, konut ve bazı kafeterya-restoran gibi işletmelerin yer aldığı, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra sahiplerince ilaveler yapılarak bölgede kaçak yapılaşmaya gidildiği de bildirildi.

"USULSÜZ OLAN BİNALARIMIZI KENDİMİZ DE YIKARIZ"

Bekleyişin sürdüğü Uzungöl'de kendisine tebligat gönderilen otel işletmecisi Mehmet Keleş, bölgede kalıcı imar uygulaması başlatılmasını istediklerini söyleyerek, "2019'un sonuna kadar geldik. Uygulanabilir bir imar planı getirilmeden yıkım emrinin verilmesine tepkiliyiz" dedi.

"İMAR PLANININ OLMASI LAZIM"

Yöre sakini Hilmi Kanık da imar planı olmayışını eleştirerek, "Burası 45 yılda turizm merkezi haline geldi. İşte burayı dünya markası haline çeviren bu suçlanan esnaftır. Burada imar planının olması lazım. İmar planı olmadan yapılacak yıkımın doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer imar planı olmuş olsaydı bu insanlar imara göre yapacaklardı yapılarını. Çıkmayan bir imar planından dolayı bu insanları suçlamak, emeklerini ellerinden almak doğru değil" diye konuştu.

Uzungöl'de yapılar boşaltılmayınca yıkım başlamadı

"BURAYA YATIRIM YAPTIK"

Turizm işletmecisi Fatoş Yetkin ise "Burası yerleşim alanı. Burada yaşayan yerli halk var. Burada turizm potansiyeli arttıkça insanlar bu tarafa yöneldi. Biz sanki burayı katleden insanlarız, paraya taptık, para yüzünden burayı sattık gibi söyleniyor. Biz buraya yatırım yaptık" ifadelerinde bulundu.

























