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Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

Trabzon Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçerken, araçların geldiğini öğrenen vatandaşlar yolu kapattı.

İHA | 23.12.2019 - 06:47..
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Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edelin 112 yapıdan 95’i için yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı.

VATANDAŞLAR YOLU KAPATTI

Ekipler bu gece kararı uygulamak için harekete geçti. Kararı uygulayacak ekipler jandarma eşliğinde Uzungöl’e çıktı. Araçların geldiğini öğrenen bazı vatandaşlar araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca polis TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale etti. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ GÖZALTINA ALINDI

Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Olayları görüntülemek için bölgeye gitmeye çalışan basın mensuplarına ise izin verilmiyor.

Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

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