Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edelin 112 yapıdan 95’i için yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı.

VATANDAŞLAR YOLU KAPATTI

Ekipler bu gece kararı uygulamak için harekete geçti. Kararı uygulayacak ekipler jandarma eşliğinde Uzungöl’e çıktı. Araçların geldiğini öğrenen bazı vatandaşlar araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca polis TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale etti. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ GÖZALTINA ALINDI

Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Olayları görüntülemek için bölgeye gitmeye çalışan basın mensuplarına ise izin verilmiyor.