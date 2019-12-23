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Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de İmar Barışı'na uygun olmayan kaçak yapıların yıkım işlemi, gerginliğin son bulması ile bugün sabahın ilk ışıkları ile başladı.

İHA | 23.12.2019 - 09:19..
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Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor

Tükiye'nin ve Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95’i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı.

Yıkım ekipleri, bu gece kararı uygulamak için Jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçti. Yıkım için iş makinelerinin TOMA'lar eşliğinde Uzungöl'e geldiğini öğrenen yöre sakinleri araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca, TOMA ile su sıkılarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale edildi.

Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor

Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor ViDEO

ENGELLEMEYE ÇALIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı.

Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor

Sabahın ilk saatlerinde ise olayların bitmesinin ardından yıkım işlemlerine başlandı. Öte yandan Uzungöl bölgesinde bugün yıkım kararı verilen 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkılacağı öğrenildi.

Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor

Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor

Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılıyor

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