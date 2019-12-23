Trabzon’un ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de imar barışına aykırı olan yapılar yıkılmaya devam ediliyor.

Yıkım ekipleri bu gece kararı uygulamak için jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçerken, bazı vatandaşlar yıkımdan önce davranarak eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Orhan Çelik isimli vatandaş yapısının yıkımından önce kapıları ve bazı eşyaları sökerken, zararının 350 bin TL olduğunu söyledi. Gözyaşlarına boğulan Çelik, "Tebligat 2005 yılında beri var. 2005’ten beri ’imar gelecek, halledeceğiz, geldi, geliyor’ sürekli böyle oyalamalar. Yıl 2018 oldu bizde yaptık. Çünkü 2005’ten beri gelen bir olay. Devlet bize hiçbir zaman imar göstermedi. Devlet ’burada yapamazsın yasak’ dese ’burada imar yok’ dese bizim vatandaşımız yapmaz.

Uzungöl’de kaçak yapısı yıkılan adamın gözyaşları VİDEO

"305 BİN TL BORCUM VAR"

İmarsız yere yapsa yıkılacağını biliyor. Bizim çok zorumuza gitti. 305 bin TL borcum var. Nasıl ödeyeceğiz. Hiçbir şey düzelmiyor" dedi.













































