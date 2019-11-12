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Uzungöl'de imar planı askıya alındı

Daha önce imar planına aykırı olduğu tespit edilen 118 binadan 23'ü için yıkılma kararı kaldırıldı; 17 bina ise tıraşlanacak.

İHA | 12.11.2019 - 13:14..
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de daha önce imar planına aykırı olduğu tespit edilen 118 binadan 23'ü için Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir plan hazırlandı.

Hazırlanan yeni raporda yıkılması planlanan 17 binanın tıraşlanmasına karar verilirken, 6 bina için ise imara uygun olduğu gerekçesiyle yıkımına gerek olmadığı belirlendi.

Uzungöl'de imar planı askıya alındı

6 BİNA İMARA UYGUN, 17'Sİ TIRAŞLACAK

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’dan gelen heyet, bölgede yaptığı incelemesini tamamlarken, yıkılması planlanan 6 binanın imara uygun olduğu gerekçesiyle yıkılmasına gerek olmadığı, 17 bina için ise tıraşlanması doğrultusunda rapor hazırladı. Kalan binalar için ise yıkım kararının devam ettiği belirtildi.

Uzungöl'de imar planı askıya alındı

Uzungöl'de imar planı askıya alındı

"İMAR PLANIMIZ ASKIYA ÇIKARILDI"

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, “Şu anda Uzugöl’deki durum, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan imar planımız askıya çıkartıldı. Bir aylık süreç var. Bu süreç sonunda itirazlar söz konusu olmazsa ondan sonraki aşama 18. madde uygulaması o bittikten sonra inşallah imarımız yürürlüğe girecektir. Toplamda 118 bina yıkımı var. 118 binanın içinde 23’ü şu anda biraz uygun tarafları oldu. Aslında çok daha fazla olabilirdi bazı alanlar üzerinde geçici afat alanları uygulamaları yapıldı imar dışında tutuldu. İmar dışında tutulan yerlerin bu yıkımla alakalı düzenlemelere konu alınmadı. Alınsa belki bu sayı 40-50’yi bulabilirdi” diye konuştu.

Uzungöl'de imar planı askıya alındı

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