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Uzungöl'ün rengi değişti, HES borusu patladı

Trabzon'da etkili olan yağışlar Uzungöl'de, gölün rengini değiştirdi. Araklı ilçesinde ise sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı.

DHA | 18.06.2019 - 16:05..
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünden beri etkili olan yoğun yağmur sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’e ulaşırken çamurlu sular gölün renginı maviden kahverengiye dönüştürdü.

GELEN ZİYARETÇİLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında şaşkınlığa uğrarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğü belirtildi. Bölgede yağmurun bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Uzungöl'ün rengi değişti ViDEO

Uzungöl'ün rengi değişti, HES borusu patladı

HES BORUSU PATLADI

Öte yandan Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi’ni su altında bıraktı.

Uzungöl'ün rengi değişti, HES borusu patladı

4 EV YIKILDI

Taşkın nedeniyle yolları kapanan mahalleye karadan ulaşılamadı. Suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi.

Uzungöl'ün rengi değişti, HES borusu patladı

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.

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