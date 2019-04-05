Uzunlu Belediye Başkanı makam kapısını söktü

10 yıldır Yozgat’ın Uzunlu beldesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Turan Koç’u 15 oy farkıyla geride bırakan Okan Yaşar Elbaşı, verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktürdü.

SÖZ VERDİ KAPIYI SÖKTÜ

Boğazlıyan Adalet Sarayı’na gelerek Seçim İşleri ve Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Ramazanoğlu’nun elinden mazbatasını alan Elbaşı, daha sonra partililer ve hemşerileriyle birlikte Uzunlu’ya hareket etti. Belediye binası önünde yüzlerce Uzunlu halkı tarafından karşılanan Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, makam odasına giderek kapalı konumda olan kapıyı yerinden sökerek aşağıya taşıttı.

Elbaşı, “Hiçbir hemşerimizle bizim gizlimiz saklımız yok, olmayacakta. Bizler Uzunlu halkımızın sorun ve ihtiyaçları için buradayız. Her vatandaşımız belediyemize gelip derdini rahatça anlatabilir. Burada ben yok biz varız. Bugüne geldiğimiz gibi gönül bağımız olan herkesle birlikte daha fazla çalışacağız. Başarılı olmak, beldemize daha fazla hizmet etmek, yeni yatırımlarla buluşturmak zorundayız. Gece demeden, gündüz demeden çalışamaya devam edeceğiz” dedi.









