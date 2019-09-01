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Vagonun üstüne çıkmanın bedeli ağır oldu

Osmaniye'de çıktıkları tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan iki genç yaralandı.

AA | 01.09.2019 - 13:51..
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vagon

Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki Ahmet B. ve arkadaşı 21 yaşındaki Celal S., 'nda bekleyen tren vagonlarından birinin üzerine çıktı.

AKIMA KAPILDILAR

Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan iki arkadaş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Adana'ya sevk edilen ve durumu ağır olan Ahmet B. buradan da ambulans helikopterle İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kolundan ve yüzünden yaralanan Celal S'nin ise tedavisinin Osmaniye'de sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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