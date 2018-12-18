Vahşi Batı’nın Wanted (aranıyor) afişleri

Anne ve babalarımızla birlikte bizim de çocukluğumuz, Vahşi Batı’nın kovboy filmleriyle geçti. Bazı filmlerde kötü bazen de iyi yürekli gösterilen kovboyların aranıyor (Wanted) afişleri, mutlaka kasabanın her yerinde asılı olurdu. En başta Jesse James olmak üzere, halkın sevgilisi olan bu kovboyların birçoğu; yerel toprak sahiplerine, büyük hayvan çiftliği sahiplerine, topraklarından geçip küçük topraklarını ellerinden alan demir yolu şirketlerine karşı mücadele etmişlerdi.

Yeni düzenin karşısındaki haydutlar olarak tanımlanmışlardı. Vahşi Batı’nın en azılı haydutlarından Jesse James, ilk wanted posteri asılan, aranan en ünlü kişiydi.

Biz Vahşi Batı’yı filmlerden, romanlardan tanıdık. Western filmlerinde; Clint Eastwood, Red Kit, düellolar, kapısı hızla açılıp kapanan salonlar, at üstünde silah kullanan şapkalı cesur kovboylar, Kızılderililer, altın arayanlar, başına ödül koyulan haydutlar, toz duman kum içinde yapılan kavgalarla...

VAHŞİ BATI’NIN GÖLGESİNDEN BİLE HIZLI SİLAH ÇEKEN JESSE

Jesse James kim diye sorarsanız; Vahşi Batı’nın en azılı haydutlarından biriydi. 1870'lerde kardeşi ve arkadaşlarıyla kurduğu çeteyle (Younger çetesi) tren ve banka soygunları yapmış, uzun süre Amerikan güçlerini peşinden koşturmuş ünlü bir kaçaktı.

“ÖLÜ YA DA DİRİ 5 BİN DOLAR”

Bugün bile en çok bilinen Vahşi Batı haydutlarından olan Jesse James'in başına "ölü ya da diri" 5 bin dolar ödül koyulmuştu. Standart kanun kaçağı işlerinin yanı sıra banka ve tren soygunlarına da katılan Jesse James, aynı zamanda bir suç örgütünün de lideriydi. Mezarında "İsmi lazım olmayan dost bildiği bir hain tarafından öldürüldü" yazan Jesse James, İç Savaş'tan yenik çıkan Güney halkının gözünde bir kahraman olmuştu.

VAHŞİ BATI ABD’NİN ELİNE GEÇMEK ÜZERE

Vahşi Batı denilen yer, en genel anlamıyla Mississippi Nehri'nin batı tarafı, ABD'nin en başta sahip olduğu bir yer değildi. Bu toprakları ABD zamanla işgal etmiş fakat toprakların devasa boyutları nedeniyle, birden otoriteyi tesis edememişti. Bu topraklar, ya gevşek bir Meksika yönetiminin elinde ya da yerlilerin kontrolündeydi.

VAHŞİ BATI’NIN VAHŞİ BATI OLDUĞU ZAMANLAR

ABD, 1840'larda önce Teksas eyaletini, sonra Kaliforniya'ya kadar tüm batı yakasını ele geçirdi. Nüfus yoğunluğunun düşüklüğüne rağmen çok farklı tiplerde insan grupları yaşıyordu. Bunlardan birincisi yerlilerdi. Yerliler devlete bağlı değildi, dahası savaştaydı. İkinci olarak Meksikalılar vardı; Bunlar da Abd'ye bağlı tipler değildi, yeni iktidarlarını sevmiyorlardı. Üçüncüsü, devlet otoritesinden kaçan eşkiya tiplerdi; bunlar ABD vatandaşı olup hem yerlilerle, hem devletle, hem Meksikalılarla çatışmadaydı. Dördüncüsü, kar amacıyla hareket eden vahşi kapitalistlerdi; bunlar da kendi çıkarları için bölgeyi karıştırmakta sakınca görmüyorlardı. Beşincisi, kendi halinde geçinmeye çalışan sadık ABD vatandaşları vardı; bunları da devlet koruyordu. Devlet aynı zamanda işletmecileri de koruyordu.

GRUPLAR ARASI İLİŞKİ ÇOK KARMAŞIKTI

Özellikle batıya yapılan tren yolu hattı rantı, zenginliği, aynı zamanda kavgaları da artırdı. Fakat bu kavgalar özellikle demir yolunun bitmesiyle azaldı. Demir yolu ve telgraf, devletin bölgeye hakimiyetini artırdı. Devle,t batının tüm stratejik noktalarına demir yolu inşa edip, garnizonlar kurup, Meksikalıları dizginleyip, son yerli kamplarını da işgal edince Vahşi Batı efsanesi tamamen ortadan kalktı.