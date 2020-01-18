Vahşi fil araca saldırdı, sürücü zor kaçtı

Korkunç olayın adresi Hindistan'ın dört güney eyaletinden biri olan Karnataka'daki Nagarahole Milli Parkı'nın etekleri...

Bir sürücü, Veeranahosahalli adı verilen bölgede seyir halindeyken aniden önüne vahşi bir fil çıktı.

ARACIN ÜZERİNE DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI

Yoluna devam eden sürücü, filin üzerine doğru koşmasıyla geri vitese taktı. Belli bir süre böyle devam araca o vahşi fil zarar verdi.

Kaputa saldıran ve camı kıran vahşi fil, araç içerisindekilere neyse ki ulaşamadı. O anlarda sürücünün yanındaki kişi kayıttaydı.

Saldırgan fil büyük korku yaşattı İZLE

"KAÇMAYI BAŞARDILAR"

Olayla ilgili konuşan bir yetkili, "Fil, kaputa saldırdı ve camı kırdı. Personel neyse ki kaçmayı başardı." dedi.