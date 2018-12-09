Vakanüvis Çocuk Haçlı Seferleri'ni yazdı

Batılılar için Kudüs’ün Müslümanlarca fethedilmesi travmatik bir olaydı. Bu trajik hikayede hurafe, aymazlık, acımasızlık, hepsi vardı.

BİR ÇOCUK “HZ. İSA’DAN MEKTUP ALINCA”…

Her şey; 1212 yılında Fransa Kralı Philip Augustus’un Saint Denis’teki karargahına Stephen adında bir çocuğun gelmesiyle başladı. Oniki yaşındaki bu çocuk elinde, “bizzat İsa Peygamber tarafından yazılmış bir mektup” olduğunu iddia ediyordu. Hz. İsa mektupta, “Bir ordu topla ve Kudüs’ü kurtar” diyordu. Kral Augustus, yine de gerçekçi davrandı ve çocuğa ailesinin yanına dönmesini öğütledi ama Stephen kararlıydı. Kral’ın bu sözlerine çok etkili bir söylevle karşılık verdi. Birden etrafı kalabalıklaştı ve bu küçük çocuk Fransa’yı dolaşmaya başladı. O anlatıyor, arkasında giderek artan bir çocuk kalabalığı yürüyordu. Kimi araştırmacılar “Fareli Köyün Kavalcısı” isimli masalın, Stephen’in bu halinden ilhamla ortaya çıktığı görüşünü savunur.

ÖNCE, “AKDENİZİN ORTADAN İKİYE YARILMASINI” BEKLEDİLER

İşin kötüsü, bu palavracı çocuğun etrafında sadece yaşıtları yoktu. Pek çok kral, prens, asilzade, kendiliğinden Stephen’i koruma görevini üstlenmişti. Kimi zenginler ona araba tahsis ediyor, uşaklarını yolluyor, bir dediğini iki ettirmiyordu. Domuz William ve Demir Hugh isimli iki tüccar, gemilerini Stephen’in emrine verdiklerini açıkladılar. Stephen ilk zamanlar gemi teklifine sıcak bakmadı, çünkü ona göre, “deniz yarılacak ve Çocuk Haçlı Ordusu karadan Kudus’e varacak”tı. Ne var ki, ne kadar bekledilerse de Marsilya Limanı’nındaki deniz yarılmadı. Sonunda Stephen, emrine verilen 7 gemiyle yola çıkmayı kabul etmek zorunda kaldı. Ancak daha sefer başlarken trajediler yaşanmaya başlamıştı. Marsilya’da toplanmak üzere Fransa’nın değişik şehirlerinden yola çıkan 30 bin civarındaki çocuktan neredeyse yarısı yollarda ölmüştü. Kimisi açlıktan, kimisi zayıf bedenleri bu zorlu yolculuğa dayanamadığından hayata gözlerini yumuyordu. Yollarda denk geldikleri özellikle rahipler ise çocukları bu hayalden vazgeçirmek yerine “ateşin nutuklar”la onları daha da galeyana getiriyorlardı. “Çocukların kalbi temizdi, mukaddes Kudüs’ü de ancak kalbi temiz çocuklar kurtarabilirdi, günaha, kire batmış yetişkinler değil”. Papazlar, 1001 Gece Masalları’ndan sahneleri anlatıyor, çocukları Kudüs’te bu “nimetlerin” beklediğini anlatıyorlardı.

PAPA INNOCENT DE ÇOCUKLARI TEŞVİK ETTİ

Ortalığa karmaşa hakim olunca Stephen, bir grup çocukla Papa’ya gitmeye karar verdi. Stephen önde, çocuklar arkada Papa III. Innocent’in huzuruna çıktılar. Papa, çocukların bazılarına usulen “Evinize dönün” filan dese de, son tahlilde bu küçüklerden oluşan orduyu tasvip ettiğini gösterdi. Acilen devlet başkanları, asilzadeler ve zenginlerle temasa geçen Papa, “Şu çocuklardan utanın, siz yan gelip yatıyorsunuz” dedi. Papa’nın bu çıkışı, kamuoyunda Çocuk Haçlı Seferleri’nin “meşruiyeti”ni sağladı. Çocuklara destekler yeniden başladı. Sonunda Çocuk Haçlı Seferi başladı. Hugh ve William ilk iki gemiyi yola çıkarttılar. Gemilerden birisi daha Akdeniz’den çıkamadan battı, yüzlerce çocuk boğularak öldü. Diğer gemiye ise korsanlar musallat oldu. Gemiyi Filistin sahilleri yerine Cezayir ve Mısır’a yönlendirdiler. Yüzlerce çocuk köle olarak yöre halkına satıldı. Avrupa’da başka ülkelerden de gemiler kaldırılmaya başlamıştı. Haçlı Seferi’ni denizden değil de karadan yapmak isteyen çocuklar da ortaya çıkmıştı. Onlar da Alpler, Balkanlar, Anadolu, Ortadoğu güzergahında Kudüs’e gitmek üzere yola çıktılar. Ama binlercesi yolda hayatını kaybetti.

AİLELER NİHAYET UYANDI AMA ARTIK ÇOK GEÇTİ

“Şarlatanlığın Tarihi” isimli kitabında bu tuhaf operasyonu anlatan Lars Morris, bu tuhaf operasyona daha sonra başka başka gemilerin de katıldığını ama onların da kaderinin farklı olmadığını yazar. Çocuklarının geri dönmemesi üzerine nihayet infiale kapılan aileler, Stephen gibi çocuk asker toplayan, kendisi de bir çocuk olan Nicholas’ın evini basıp, babasını astılar. Unutmadan, Nicholas, çocukları gemiye bindirdikten sonra bir bahaneyle gemiden inmiş ve sefere katılmamıştı. Çocuklara gemi tahsis eden Demir Hugh ve Domuz William da asılmaktan kutulamadı.

Dini fanatizmin müstesna bir örneği olarak tarihe geçen Çocuk Haçlı Seferleri’nde tam olarak kaç çocuğun öldüğü bilinmiyor. Bu rakam, kimi kaynaklarda 30 bin, kimilerinde ise 50 bin olarak yer alıyor. Kesin bilinen bir şey varsa, o da, kesinlikle “binlerce çocuğun”, dönemin en yüksek dini otoritesi Papa başta olmak üzere, krallar, prensler, sair önde gelenler ve din adamları tarafından göz göre ölüme yollandıklarıdır.