Vakfıkebir'de, 150 bin alabalık telef oldu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden, iddiaya göre, Ballı Mahallesi'ndeki Kirazlık Deresi'ne yeterince su bırakılmadı.

Dere üzerinde kurulu alabalık üretim tesisindeki 150 bin alabalık, oksijensiz kalarak, telef oldu. Tesisin sahibi Birol Kopal, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait içme suyu arıtma tesisinden suyun kesilmesi nedeniyle balıklarının telef olduğunu öne sürdü.

Tesiste geçen yıl klor zehirlenmesi nedeniyle yaklaşık 400 bin balığının telef olduğu kaydeden Kopal, yeniden balık alarak, çiftlik kurduğunu; ancak yine aynı durumla karşılaştığını iddia etti.