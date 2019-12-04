Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Resmi Gazete'de yarınlanan karar göre; Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

HİSSE BAŞINA 9,49 LİRA

Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

VAKIFBANK'IN 2,5 MİLYAR LİRALIK SERMAYESİ VAR

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor. Buna göre Vakıflar Bankası'nın A ve B Grubu hisseleri varlık fonuna geçiyor.