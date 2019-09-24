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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 10:19..
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İhtiyacı olan öğrenciler için her ay burs almak, büyük bir rahatlık. Öğrenciler burs sayesinde ay içerisind hem ekonomik anlamda zorlanmıyor hem de kendini sadece derslerine veriyor.

VAKIFLAR'DAN BURS İMKANI

Her yıl eylül-ekim aylarında burs veren kurumlar başvurularını açıp, öğrencilerden talepleri topluyor. Türkiye'de yıllardır burs dağıtan köklü kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü. Vakıflar, sadece üniversite öğrencileri için değil; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de burs imkanı sağlıyor.

SİZ DE KENDİNİZ VEYA ÇOCUĞUNUZ İÇİN BURS BAŞVURUSU YAPMAK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN...

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