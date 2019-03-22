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Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

İspanyol spor kulübü Valencia ile Batman karakterinin hak sahibi DC Comics arasında logo krizi yaşanıyor.

AA | 22.03.2019 - 01:28..
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Ünlü süper kahraman Batman’in yapımcısı DC Comics şirketi, Valencia Kulübü’nün amblemindeki yarasanın, ünlü ‘Batman’ karakterinin logosuna benzediğini iddia ederek kulüp hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne şikayette bulundu.

Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

"BİZİM YARASAMIZ BATMAN'DAN DAHA ESKİ"

La Liga ekibi ise kulübün kuruluş tarihinin 1919 olduğunu hatırlattı. Valencia yönetimi, “İlk Batman’in yayınlandığı tarih 1939 yılı. Biz göğsümüzde bu simgeyle oynarken, Birleşik Devletler’de insanlar bizonları kovalıyordu” ifadelerini kullandı.

Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

DC Comics şirketi, 2014 yılında da benzer gerekçeyle Valencia Kulübü’nü şikâyet etmişti.

Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

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