Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbullulara teşekkür

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ve can kayıplarının yaşanmasının ardından alınan tedbirler sıkılaştırıldı.

Tedbirlerin yanı sıra vatandaşlara zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamaları yönünde çağrı yapıldı.

Yapılan çağrılara uyulmasıyla beraber bugün yurdun birçok yerinde ve İstanbul'da sokaklar boş kaldı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evde kal çağrısına uyan İstanbullulara sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Yerlikaya paylaşımında "Sevgili İstanbullular, Aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu sokaklar, meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır... Birlikte Başaracağız." ifadesini kullandı.