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Vali danışmanı çikolata ile yıkandı

Rusya’da Ulyanovsk Valisi'nin danışmanı, sosyal medya hesabında çikolata banyosu yaparken selfie fotoğrafını paylaştı. Danışman, tepki gelince fotoğrafı silerek, özür diledi.

DHA | 17.09.2019 - 17:46..
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Ulyanovsk Valisi Sergey Morozov’un danışmanı Svetlana Openensheva, tatil için gittiği Azerbaycan’da çikolata banyosu yaparken çektiği fotoğrafını, sosyal medyaya koydu.

TEPKİLER ÜZERİNE SİLDİ

Fotoğrafı, "Asla yeterince çikolata yoktur" başlığı ile paylaşan Openensheva’ya, tepki çığ gibi büyüdü. Takipçilerinin ‘daha mütevazı bir hayat yaşaması’ konusunda tepkisini çeken Openensheva, fotoğrafın medya kanallarında da yayınlanmasının ardından görseli, sosyal medya hesabından sildi.

Vali danışmanı çikolata ile yıkandı

ÖZÜR DİLEDİ

Openensheva, “Paylaşımımdan dolayı rahatsız olan kamuoyundan özür diliyorum. Kimseyi kırmak istememiştim ve bu olduğu için özür diliyorum.” dedi.

Vali danışmanı çikolata ile yıkandı

Vali danışmanı çikolata ile yıkandı

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