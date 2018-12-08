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Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kaleder geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi.

İHA | 08.12.2018 - 04:43..
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Amasra Tüneli çıkışında meydana gelen kazada Bartın’a gelmekte olan Kalender,  yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptı.

Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Diğer sürücülerin kazayı haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Kalender, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalender burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

Kazayı haber alan Kelander’in eşi Enise Kalender sinir krizleri geçirirken, sakinleştiricilerle ayakta durabildi.

Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bartın Valisi Sinan Güner, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Vali Yardımcısı Erkan Kalender’in elim bir kaza sonucu kaybettik. Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabi olay sıcak şuanda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." dedi.

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