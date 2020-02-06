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Vali Yerlikaya: 92 yaralı taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uçak kazasında yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini, 88'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

İHA | 06.02.2020 - 21:02..
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Dün akşam saatlerinde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ında PegasusHava Yolları'na ait bir uçağın pistten çıkı parçalanması sonucu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 180 vatandaşımız da yaralanmıştı.

Kazada yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

92 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Vali, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaralı kurtulan yolculardan 92'sinin tedavilerinin bittiğini ve taburcu olduklarını dile getirdi.

14 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Vali Yerlikaya, açıklamasında, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20:30 itibari ile; 92’si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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