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Vali Yerlikaya: Tam gün eğitime odaklanacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam gün eğitime geçmek için 10 bin 500 dersliğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:33..
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Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği'nden İstanbul Valiliği'ne atanan ve 3 Kasım'da yeni görevine başlayan Ali Yerlikaya, bir taraftan ziyaretine gelenleri kabul ederken diğer yandan iadei ziyaretlerde bulunuyor.

"TAM GÜN EĞİTİM İÇİN CİDDİ ÇALIŞACAĞIZ"

Ali yerlikaya, "İlk etapta eğitimde tam güne geçme konusuna ciddi ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin tekli eğitim konusunda belirlediği strateji ve hedef doğrultusunda; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede tam gün eğitime odaklandık. 39 kaymakamımız, 39 belediye başkanımız, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, meslek odaları hep beraber, eğitimle ilgili yıllara sarih birikmiş bu okul sayısı ve toplamda 10 bin 500 dersliği yakında gelecekte bitirip tam gün eğitimini hayata geçeceğiz" dedi.

Vali Yerlikaya: Tam gün eğitime odaklanacağız

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