Vali Yerlikaya uçak kazasına ilişkin basın açıklaması

Geçtiğimiz gün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan ve içerisinde toplam 183 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, henüz kesin olmayan bir nedenden dolayı iniş sırasında pistten çıktı.

3 PARÇAYA AYRILDI

Pist yanındaki yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen uçak üç parçaya ayrıldı ve yanmaya başladı. İtfaiye ve AFAD görevlileri kısa sürede olaya müdahale ederken yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayla ilgili saat 03.40 sıralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, havalimanında basın toplantısı düzenledi. Kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Vali Yerlikaya, 174 yolcu ve 6 mürettebatın da yaralandığını ve tedavilerine devam edildiğini ifade etti. Havayolu şirketi tarafından kazanın meydana geldiği uçakta 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya, havalimanının saat 04.00 itibariyle tekrar kullanıma açıldığını duyurdu. Uçağın enkazının kaldırma işlemi devam edecek.

YARALI YAKINLARI 183 NO'LU TELEFON HATTINDAN BİLGİ ALABİLİRLER

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yrıca hastanelerde yaralı vatandaşları bulunan vatandaşların yaralı bilgilerine de SABİM ALO 183 no'lu telefon hattından ulaşabilecekleri açıklandı.

Vali Yerlikaya uçak kazasının bilançosunu açıkladı VİDEO