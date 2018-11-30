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Validen beni cuma namazına götür diyen öğrenciye sürpriz

Ordu Valisi Serdar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan öğrencinin isteğini kırmadı.

DHA | 30.11.2018 - 21:58..
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Ordu Valisi Serdar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'ya sürpriz yaptı.

Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazına, ardından da yemeğe gitti.

Validen beni cuma namazına götür diyen öğrenciye sürpriz

"BENİ DE CUMA NAMAZINA GÖTÜRÜR MÜSÜN"

Tolgacan Zorlu, sosyal medya üzerinden ulaştığı Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, 'Bir cuma günü beni de cuma namazına götürür müsünüz lütfen' isteğinde bulundu.

Validen beni cuma namazına götür diyen öğrenciye sürpriz

"İLK DEFA BÖYLE BİR TALEPLE KARŞILAŞTIM"

İlk defa böyle bir taleple karşılaştığını ve kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Tolgacan’ı okulundan alarak birlikte cuma namazı kılma talebini yerine getirdik. Bizim işimiz gönüller almak, gönüller yapmak, insanlarımıza değerli olduğunu hissettirmektir. Sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince cevap vermeye istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Tolgacan’ın yüzündeki tebessümün sebebi olabildiysek ne mutlu bize" dedi.
Tolgacan Zorlu ise, "Beni kırmayarak talebimi yerine getiren ve beni çok mutlu eden vali amcaya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Validen beni cuma namazına götür diyen öğrenciye sürpriz

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