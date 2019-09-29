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Valilik AFAD toplantısı açıklaması yaptı

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'ın doğal üyesi olduğunu, toplantıya katılmasının görevi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 16:51..
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Valilik AFAD toplantısı açıklaması yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'da yapılan ikinci toplantıya çağrılmaması siyasetin gündeminde.

İstanbul Valiliği, 26 Eylül Perşembe günü yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü düzenlenen AFAD toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

"BU TOPLANTIYA KATILMASI GÖREVİ VE SORUMLULUĞUDUR"

Daha önce İmamoğlu'nun 'toplantıya çağrılmadığı' iddiasını yalanlayan valilik,açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur" dedi.

​İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

 

Valilik AFAD toplantısı açıklaması yaptı

Valilik AFAD toplantısı açıklaması yaptı

Ekrem İmamoğlu: Toplantıya davet edilmedim haberi

Valilik AFAD toplantısı açıklaması yaptı

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