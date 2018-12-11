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Valiliklere okullar kamerasız kalmasın talimatı

İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği yazıda, öğrencilerin güvenliği için 50 bin okulun çevresi takip edilecek.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 11:04..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre güvenliksiz okul kalmayacak. Okullar, gece görüntülü kameralarla 7 gün 24 saat izlenebilecek.

TALİMAT VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği yazıda, güvenlik kameraları sorununun en kısa sürede çözülmesi istendi. Kentteki tüm okullar da, okul önü, yakını, arkasını görebilecek şekilde kameralarla donatılacak.

Valiliklere okullar kamerasız kalmasın talimatı

OKULLARA SIKI GÜVENLİK

Emniyeti sağlayacak olan kameralar sayesinde öğrenciler, daha güvenli eğitim alabilecekler. Kayıt altına alınacak görüntüler, emniyet müdürlüklerine gönderilecek. Böylece, okul önlerinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmayacak.

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