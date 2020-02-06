taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9878
Euro
6.5897
Altın
1565.63
Borsa
122542.67
Gram Altın
301.188
Bitcoin
58306.62

Valilik'ten İstanbul için kar uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından, yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinde karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği uyarısı yapıldı.

AA | 06.02.2020 - 17:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alırken, İstanbul için de kar uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, İstanbulluları akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı için uyaran bir açıklama yayınladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.

Valilik'ten İstanbul için kar uyarısı

AKŞAM SAATLERİNDE KARADENİZ ÜZERİNDEN KAR GELİYOR

Söz konusu değerlendirmelerde, "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Valilik'ten İstanbul için kar uyarısı

SICAKLIK 10-15 DERECE DÜŞECEK

Rüzgarın, kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, kuvvetli kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) düşerek, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi.

Valilik'ten İstanbul için kar uyarısı

KAR CUMARTESİ ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." denildi.

İlginizi Çekebilir
CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, tüm partililere çağrı yaparak CNN Türk'ün izlenmemesini istedi.
CNN Türk yayınından alınan eski savaş pilotunun geçmişi
Sabiha Gökçen'deki kazayı değerlendirmesi için canlı yayına bağlanan ancak siyaset yapmaya başlayan eski savaş pilotu, geçmişte TSK'yı işgalcilikle suçluyordu.
Pistten çıkan uçağın enkazı parçalanarak kaldırılacak
Uçak kazasından sonra vinç ve iş makinaları yardımıyla enkazın yarın kaldırılmasının planladığı açıklandı.
Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği
Meral Akşener'i taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 2 kez pas geçip Ankara'ya döndüğü, ardından da kazanın yaşandığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
430
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
93
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
152
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
253
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
276
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
162
Uçak kazasında suç pilotta mı kulede mi
Uçak kazasında suç pilotta mı kulede mi
150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir