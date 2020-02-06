Valilik'ten İstanbul için kar uyarısı

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alırken, İstanbul için de kar uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, İstanbulluları akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı için uyaran bir açıklama yayınladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.

AKŞAM SAATLERİNDE KARADENİZ ÜZERİNDEN KAR GELİYOR

Söz konusu değerlendirmelerde, "Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

SICAKLIK 10-15 DERECE DÜŞECEK

Rüzgarın, kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, kuvvetli kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) düşerek, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi.

KAR CUMARTESİ ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." denildi.