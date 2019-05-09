1 KKTC Başbakanı istifasını verdi KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.

2 Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı Fransa’dan traktörüyle dünya turuna çıkan 53 yaşındaki Mare Jardin, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi sokaklarında turlayıp, mola verdi.

3 Windows 10'a Linux desteği geliyor Bu yaz yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte Windows 10 işletim sistemi, yerleşik bir Linux çekirdeğine sahip olacak.

4 Yeni MHK sistemi Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemi belli oldu. Bundan sonra erkeklerin fiziksel testlerini geçen kadın hakemler de Süper Lig'de görev yapabilecek.

5 Valizin iç kısmındaki borulardan metamfetamin çıktı Van’da valizin iç kısmındaki çek çek aparatı boruları içerisine zulalanmış toplam 307 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

6 Cüneyt Çakır'ın yıllık kazancı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon şimdiye kadar 875 bin TL kazandı. Çakır'ın kazancının sezon sonuna kadar 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.