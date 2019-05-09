Valizin iç kısmındaki borulardan metamfetamin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya ilerleyen S.G. isimli şahsın takibe alındığı belirtildi.
BORULARIN İÇERİSİNE GİZLEDİ
Bahçıvan Mahallesi Mina Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otele giriş yapan şahsın konakladığı odada yapılan aramada, valizin iç kısmına yerleştirilen çek çek aparatı boruları içerisine zulalanmış toplam 307 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Valizin iç kısmına yerleştirilen borulardan uyuşturucu çıktı İZLE
Gözaltına alınan S.G. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.