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Valizine gizlediği 8 kilo uyuşturucu polise takıldı

İstanbul’dan yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu bir kişi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

DHA | 30.05.2019 - 09:34..
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Şüphelinin bulunduğu araçta dedektör köpeğiyle arama yapan il jandarma ekipleri aracın bagajındaki valizde 8 kilo eroin ele geçirdi.

Uyuşturucu maddenin  x-ray cihazından geçirilmesi için valizin içine karbon kağıt konulduğu,  uyuşturucunun kokusunun çıkmaması için de yine valiz içine baharat ve sentetik yapıştırıcılar sürüldüğü belirlendi.

VALİZLE BİR TAKSİYE BİNDİ, JANDARMA FARK ETTİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de şüpheli K.H.A’nın  elde ettiği eroini İstanbul ilinden yurtdışında bağlantılı oldukları başka kişilere götüreceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda şüpheli K.H.A.’nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığını belirlendi.

Valizine gizlediği 8 kilo uyuşturucu polise takıldı

Valizine gizlediği 8 kilo uyuşturucu polise takıldı

Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri şüphelinin evinde bulunan valiz  ile bir taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine  taksiyi takibe başladı. Edirne istikametinde taksinin güzergahında hemen kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Taksi, Jandarma kontrol noktasını görerek durduğunda ise takipte olan Jandarma ekipleri ile yol kontrolü yapan görevli ekipler şüpheliyi yakaladı.

Valizine gizlediği 8 kilo uyuşturucu polise takıldı

KOKUNUN DIŞARI ÇIKMAMASI İÇİN BAHARAT VE SENTETİK YAPIŞTIRICI SÜRÜLMÜŞ

Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği “Vadi"nin taksinin bagaj kısmındaki siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine bunu  incelemeye başladı.

Valizine gizlediği 8 kilo uyuşturucu polise takıldı

8 KİLO EROİN BULUNDU

Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirdi. Karbon kağıtlarını X-Ray cihazlarında fark edilmemesi için konduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca kokunun dışarı çıkmasını engellemek için valize baharat ve sentetik yapıştırıcı sürdüğü öğrenildi.  Dedektör köpeği Vadi, şüphelinin önlemine rağmen valizin içindeki eroinleri buldu.

Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan haberi olmadığı öğrenilen taksi sürücüsü ise serbest bırakıldı.

Valizine gizlediği 8 kilo uyuşturucu polise takıldı

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