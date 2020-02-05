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Van AFAD İl Müdürü, felaket anlarını anlattı

Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasından yaralı kurtulan Osman Uçar, "Çığ alanında sadece bizler ve jandarma ekipleri vardı. Allah'tan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdık." dedi.

İHA | 05.02.2020 - 16:47..
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Van AFAD İl Müdürü, felaket anlarını anlattı

Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde bilanço dakikalar geçtikçe artıyor.

Son verilere göre 26 can kaybı var...

İlk çığ düştüğünde bölgeye giderek iki kişiyi kurtarmaya çalışan Van AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ikinci çığın düşmesiyle felaketi yaşadı.

Üstelik yanlarında jandarma, sağlık, korucu ve diğer yardım ekipleri de vardı.

UÇAR'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

O felaketten yaralı kurtulanlardan biri de Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'dı. Uçar, kendi imkanlarıyla yarıya kadar battığı çığdan kurtularak, kendini sağlık ekipleri teslim etti.

Hemen hastaneye kaldırılan Uçar, tedavi altına alındı. Durumu iyiye giden Uçar, o anları İHA'ya anlattı.

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü o anları anlattı İZLE

"KEPÇE BİZİ SAVURDU"

Son iki kişiyi çıkarmak için çığın düştüğü bölgede bulunduklarını, o sırada ikinci çığ faciasının yaşandığını belirten Uçar. "Biz minibüsü çıkarmak istedik, ekskavatörle derinliğe indik. Bir an görültü duyduk. Sonrasında, yarıya kadar kar altında kaldım. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu. Kepçe devrildi, bizleri önüne aldı, savurdu götürdü." dedi.

Van AFAD İl Müdürü, felaket anlarını anlattı

"ALLAH'TAN VATANDAŞLARI ÇIĞ BÖLGESİNDEN ÇIKARMIŞTIK"

Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulduğunu aktaran Uçar, "AFAD'dan 3 araç, 13 personel vardı. Tabii diğer ekiplerden de katılanlar oldu. Allah'a şükür ki çalışma alanını boşaltmıştık. Sakin bir ortam oluşsun diye elimizden geleni yaptık. Çığ alanında bizler ve jandarma ekipleri vardı. Yaklaşık 200 kişi çalışıyorduk." şeklinde konuştu.

Van AFAD İl Müdürü, felaket anlarını anlattı

Van AFAD İl Müdürü, felaket anlarını anlattı

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