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Van Erciş'de kaza: 6 yaralı

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

DHA | 05.08.2019 - 22:48..
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Van'ın Erciş ilçesinde, akşam saatlerinde Müftüoğlu Kavşağı’nda kaza meydana geldi.

Fuat Güngör yönetimindeki 65 DD 119 plakalı otomobil, Aydın Sevk yönetimindeki 65 DE 862 plakalı minibüs ile çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsteki Aydın Yolcu, Medine, Miraç ve Gökmen Aydın ile otomobil sürücüsü Fuat Güngör ve eşi Alime Güngör, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van Erciş'de kaza: 6 yaralı

Van Erciş'de kaza: 6 yaralı

Van Erciş'de kaza: 6 yaralı

Van Erciş'de kaza: 6 yaralı

Van Erciş'de kaza: 6 yaralı

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