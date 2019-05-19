Bitlis'te termal su kaynağı bulundu

Türkiye, İran, Suriye ve Irak...

Dört komşu ülke arasında petrol kaynaklarına ulaşamayan tek ülke, Türkiye.

Öyle ki, Suriye'deki teröristlerin hendek kazarken petrol bulduğuna dair görüntüler bile ortaya çıktı.

Sınırın dibinde bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de durum farklı.

9 YIL SÜRDÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 9 yıl boyunca farklı bölgelerde sondajlar yapıldı.

Bu çalışmaların sonucunda termal su kaynağına ulaşıldı.

Van Gölü kıyısında 60 derecelik termal su kaynağı bulundu

SICAKLIK 60 DERECE

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, yerin 470 metre derinliğinde sıcaklığı 60 dereceyi bulan jeotermal kökenli doğal ve minareli sıcak termal su kaynağına ulaştıklarını söyledi.

Hendek kazarken petrol buldular