'Temiz şehir, temiz Tatvan' kampanyası kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Sualtı Arama Kurtarma Derneği (Van Akut) ile Bitlis Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (Bitlis Akut) dalgıçları bir çalışma yapıldı.

Van Gölü'nde atık temizliği yapıldı ViDEO

GÖLÜN ZEMİNİNDEN BİRÇOK ATIK ÇIKARILDI

Dalgıçlar, Tatvan sahilinde Van Gölü'ne daldı. Gölün zemininde temizlik yapan dalgıçlar, araç lastiği, halı, plastik parçaları, cam şişe, çöp poşeti ve ayakkabı gibi atıklar çıkardı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, başlattıkları temizlik kampanyasına destek veren dalgıçlara teşekkür etti.

KİRLETMEMEK ÖNEMLİ

Bu tür etkinliklerle ilçe genelinde çevre temizliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını aktaran Geylani, "Bugün dalgıçlar gönüllü olarak suya daldı. Hem gölü gözlemledi hem de temizlik yaptı. Bugüne kadar gölde ne kadar büyük bir tahribat yapılmış, ne kadar zarar verilmiş, bunu görmüş olduk. Gerçekten beklentinin üzerinde çöp yığınıyla karşılaştık. Ne yazık ki bizim için çok önemli olan bu değeri, bu güzel Van Gölü'nü bilinçsiz bir şekilde katlediyoruz. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Temizlemekten çok, kirletmemek önemlidir." diye konuştu.