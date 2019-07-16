Van Gölü'nde balık yasağı sona erdi

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik 3 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, göle ağlarını attı.

81 BALIKÇI AĞLARINI SUYA ATTI

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla, 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık sürede av yasağı uygulanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam eden koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan 81 balıkçı, “vira bismillah” diyerek ağlarını suya attı.

VAN EKONOMİSİ 10 MİLYON DOLAR

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin Van ekonomisine yıllık 10 milyon dolar katkı sağladığını belirtti.

Van Gölü’nde yıllık 8-10 bin ton arasında inci kefali avlama stokunun mevcut olduğunu ifade eden Su Ürünleri Şube Müdürü Demir, “Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığımız ilkbahar aylarıyla birlikte tatlı sulara göç etmeye başladı." dedi.

Şube müdürü,"15 Temmuz itibarıyla da 3 aylık av yasağı sona erdi. İnci kefali balığımız, ilimizde 14 bin insanın geçim kaynağını sağlamaktadır. Ayrıca Van ekonomisine 10 milyon dolar bir katkı sağlamaktadır. Van Gölü’nde yıllık 8-10 bin ton arasında inci kefali avlanma stoku mevcuttur.” dedi.





