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Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı

Mevsimsel olarak suları çekilen Van Gölü’nün, Tuşba ilçesi sahilinde insan kemikleri bulundu.

İHA | 02.12.2019 - 16:00..
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Van Gölü’nün İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan kıyı şeridinde, suların çekilmesi sonucu çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede, antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve cesetlerin kaç yıllık olduğu yönünde bir çalışma yapacak.

Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı


OLAY YERİNDE DELİL ARANDI

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi kapatarak delil aradı. Kemikleri sandıklara koyan ekipler, incelenmek üzere laboratuvara götürdü. Kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı

Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı

Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı

Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı

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