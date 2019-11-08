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HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan evine baskın düzenlendi.

İHA | 08.11.2019 - 07:54..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği" belirtildi.

"PKK/KCKC TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA"

Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alın. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.

HDPli İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı VİDEO


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