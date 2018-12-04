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Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

Van'ın en uzun ve en işlek ana arterlerinden biri olan İskele Caddesi, yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

İHA | 04.12.2018 - 00:20..
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Türkiye’nin en uzun caddelerinden biri olan ve şehir merkezi ile Van Gölü’nü birleştiren İskele Caddesi’nin Beşyol Meydanı ile Karayolları Kavşağı arasında yapılan yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından düzenlenen törenle yeniden trafiğe açıldı.

Kente yeni bir görünüm katacak olan cadde; ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmalarıyla Van’ın yeni prestij caddesi haline geldi.

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

"KENTE YENİ BİR PRESTİJ KAZANDIRDIK"

Van Ticaret ve Sanayi Odası önünde düzenlenen açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentte yeni bir prestijli cadde kazandırdıklarını belirtti.

Bitlis’ten bir kalkınma ajansı toplantısından döndüğü sırada İskele Caddesi’nin tekrar çift yöne açılarak modernleşmesinin gündeme geldiğini anımsatan Vali Zorluoğlu, “Toplantıdan geldikten sonra fizibilite çalışmalarını başlattık. Bu sene içerisinde Van Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla burada kaldırım düzenlemesiyle, asfalt yapımıyla, bordür yapımıyla ve çok ilgi çeken ışıklandırmalarıyla İskele Caddemizi çift yönlü olarak trafiğe açtık. Bahar aylarında burayı yeşillendirecek ıhlamur ve çınar ağaçlarıyla Van’ımıza yeni bir prestij cadde kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

"VAN'I İLK 10 İL İÇİNE SOKACAĞIZ"

Van ilinin hizmet kervanının kesintiye uğramamasıyla birlikte Türkiye’nin en gözde şehirleri arasında yer bulacağının altını çizen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinisan Caddesi’nden İskele Caddesi’ne, atık su arıtma tesisinden katı atık tesisine, binlerce kilometre asfalt yoldan binlerce kilometrelik kanalizasyon ve ishale su hattına kadar tüm bu hizmetler, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Van’daki bu hizmet kervanının kesintiye uğramadan devam etmesi halinde Van sadece bölgemizin değil, ülkemizin ilk 10 ili içerisine girebilecek potansiyelini hayata geçirecektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

"VAN'I HİZMET EDENLERE TESLİM EDELİM"

Van şehrinin sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle ve turizmiyle güzelleştiğini dile getiren AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas ise, “Van güzel günler yakalayacaktır. Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde ağzımızın tadının bozulmaması adına şehrimizin huzur ve güveni için şehre düşman olana değil, şehre sevgisiyle hizmet katan ellere teslim etmek Vanlılarımızın boynunun borcudur” diye konuştu.

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

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Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

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