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Van kedilerine renkli kardeş

Van Kedi Villası’nda doğum yapan beyaz bir Van kedisi, kahverengi bir kedi doğurdu.

İHA | 09.05.2019 - 09:48..
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Dünyaya gelen 5 yavrudan biri olan kahverengi kedi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin kahverengi yavrusu şaşırttı.

DOĞAN 5 VAN KEDİSİ YAVRUSUNDAN BİRİ KAHVERENGİ

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda koruma altında bulunan kediler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kedi Villası’nda bu yıl doğum yapan bir kedinin 5 yavrusu dünyaya geldi. Dünyaya gelen kahverengi kedi ise herkesin ilgisini çekti.

Van kedilerine renkli kardeş

"GENİ DÜŞÜKSE FARKLI RENK DOĞABİLİR"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerine beyazlığı veren ‘white’ genin düşüklüğü nedeniyle bazı kedilerin renkli olabileceğini belirtti. Bu durumun kendileri için ilginç olmadığını ancak ziyaretçilerin ilgilisini çektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Zaman zaman Van kedisi gibi tam beyaz olmayan renkli yavrularımız da olabiliyor. Tabi renkli kedilerin çok sayıda beyaz kedilerin içinde bulunması çok ilgi çekici olabiliyor. Van kedilerine beyazlığı veren white genidir ve bu genin bazı hayvanlarda düşüklüğüyle alakalı bir işlemdir. Van kedilerinin kafasında bir benek bulunabiliyor. Ancak bazı kedilerde bu benek çok daha fazla olarak bütün vücudu sarabiliyor. Aslında bu durum bizim açımızdan çok ilginç değil ama ziyaretçiler arasında çok ilgi çekicidir” dedi.

Eskiden koruma altında bulunan Van kedileri arasında renkli olanların sayısının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Kaya, yapılan çalışmalar neticesinde bu oranın düştüğünü söyledi.

Van kedilerine renkli kardeş

TALİBİ ÇOK

Van Kedi Villası’nda sadece beyaz renkli kedilerin tutulduğunu ve renkli kedinin sahiplendirileceğini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kahverengi kedimizin talipleri beyaz kedilerden çok daha fazladır. Şu an bu kediyle ilgili bizi çok da sıkıştıranlar var. Mutlaka en uygun şekilde sahiplendirme yapacağız.”

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

Van kedilerine renkli kardeş

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