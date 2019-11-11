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Van merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

14 ilde düzenlenen operasyonlarda, 20 kişi gözaltına alındı.

DHA | 11.11.2019 - 16:52..
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Van merkezli 14 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ terör örgütüyle bağlantılı 20 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

MAHREM İMAMLARLA ŞİFRELİ GÖRÜŞME

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlarca ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 20 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOĞU ASKER 20 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda; 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, istifa etmiş 1 subay, 1 emekli astsubay, askeri öğrencilikten atılan 5 kişi, başka kurumlarda çalışan 2 kişi ile KHK ile ihraç edilmiş 2 öğretmen gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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