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Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı

AA | 25.11.2018 - 05:14..
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Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen 45 şüpheliye yönelik Van, İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu

"Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikametgah, iş yeri ve üst aramalarında tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi eski Fidanlık Yolu Selvi Sokak'ta bulunan metruk binada yapılan aramada Kanas marka keskin nişancı tüfeği ile buna ait 239 fişek, 5 AK-47 piyade tüfeği ile bu silaha ait 81 fişek ve 9 şarjör bulundu.

Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu

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