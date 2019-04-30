Van merkezli fuhuş operasyonu: 37 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Yönetmek, Suç Örgütüne Üye Olma, Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Zorlama, Yer ve İmkân Sağlama” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aylık çalışmalar sonucunda Van merkezli Erciş ilçesi, Kocaeli, Muş, Ağrı ve Bitlis illerinde bulunan 36 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

27 KİŞİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üst, ikamet ve iş yeri aramalarında; fuhşa aracılık etmekten kazanıldığı değerlendirilen 17 bin 640 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 27’si adli kontrol kararı ile serbest, 10’u ise tutuklandı.

18 BİN LİRA PARA CEZASI

Suç mağduru 8 yabancı uyruklu kadın, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ilimiz merkezinde 1 otel, 3 ikamet, Erciş ilçesinde 1 otelde de fuhuş yaptırıldığı tespit edilerek kapatılması için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna bilgi verildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen 18 şahsa ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’inci maddesine göre 18 bin 424 TL idari para cezası uygulandı.





