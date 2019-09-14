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Van merkezli terör operasyonu: 6 tutuklama

Van merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden HDP Van İl Eşbaşkanı Yadişen Karabulak’ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İHA | 14.09.2019 - 09:06..
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Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkâri illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Van merkezli terör operasyonu İZLE

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLARA ULAŞILDI

Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirildi.

Van merkezli terör operasyonu: 6 tutuklama

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen 22 şüpheliden biri Cumhuriyet savcılığı tarafından, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HDP İl Eşbaşkanı Yadişen Karabulak, HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Akdağ, HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Sait Kılıç ile Dilan Yıldız, Fikret Doğan ve İbrahim Sungur isimli şahıslar ise tutuklandı.

Van merkezli terör operasyonu: 6 tutuklama

Van merkezli terör operasyonu: 6 tutuklama

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