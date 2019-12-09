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Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Van merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 09.12.2019 - 09:51..
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Türkiye'de ekipler, uzun bir süredir uyuşturucu ile mücadele konusunda oldukça ciddi bir çalışma  yürütüyor. Bu kapsamda da bugün Van merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.

Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

4 İLDE 6 OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van merkezli Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'de farklı tarihlerde 6 operasyon düzenledi.

Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

17 TUTUKLAMA

Polis operasyonda ele geçirdiği kriptolu telefonun konuşmalarını çözerek 28 kişiye yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 799 kilo eroin, 100 kilo esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asit anhidrit, 155 bin 750 lira, 12 bin 500 dolar, 31 milyon İran Tümeni, 47 fişek, av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği, 2 kriptolu telefon, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulunmuştu.

Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

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