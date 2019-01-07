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Van Narlı Karakolu'na su hattı yapıldı

Su sıkıntısı çeken Narlı Karakolu'na, Kato Dağı'nın eteklerinden 10 bin metrelik hat ile su taşındı.

İHA | 07.01.2019 - 16:43..
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Yıllarca hizmetten mahrum bırakılan kırsal mahalleler, bir bir hizmetlerle tanışıyor. Çatak ilçesinin Narlı Mahallesi’nde bulunan karakola da uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra su getirildi.

Kato Dağı eteklerinden çıkan kaynak suyundan yaklaşık 10 bin metrelik yeni hat çekilerek, karakolun su sorunu giderilmiş oldu.

Van Narlı Karakolu'na su hattı yapıldı

"ASKERLERİMİZE HİZMETİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"

Ekiplerin geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı kazı çalışmaları ile engebeli arazilerden Narlı Karakolu'na su getirilirken, Narlı Mahallesi’ne de ek su hattı bağlantısı gerçekleştirildi. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, uzak yakın demeden en uzak mezraya bile hizmet götürdüklerini belirterek, “Vatanın korunmasında canını bizim için siper eden askerlerimize de hizmetin en iyisini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Narlı Karakolumuzun su eksikliğini gidermek bizim için büyük bir başarıdır. Vatanın her karışında görev yapan evlatlarımıza minnet borçluyuz.” dedi.

Van Narlı Karakolu'na su hattı yapıldı

KARAKOL KOMUTANI YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Narlı Karakolu'na su verilmesi sevinçle karşılanırken, Karakol Komutanı Taner Can de bu hizmetten dolayı VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ve diğer yetkililere teşekkür etti. Can, “Büyük ve önemli bir hizmete kavuştuk. Yıllarca beklediğimiz hizmeti büyük zorluklarla bize ulaştıran ekipleri de kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Van Narlı Karakolu'na su hattı yapıldı

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