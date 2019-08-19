Van Valiliği: Atatürk portresi indirilmedi

Kayyum atamaları ülkenin bir diğer ucunda devam eden doğayı yok eden projenin inşaatının önünü kesmemeli.

Suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı başlayan protestolar, 3. ayına ulaştı. Ekonomiye büyük zarar veren protestolar, henüz dinmeyecek gibi görünüyor.

5

Arjantinli genç idolüne benzemek için her şeyi yapıyor

Leo Blanco isimli genç, Michael Jackson'a benzemek için bir dizi estetik ameliyat oldu ve toplamda 30 bin dolar, yani 157 bin lira harcadı.