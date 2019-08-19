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Van Valiliği: Atatürk portresi indirilmedi

Kayyum atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, yeni görevine başlarken Atatürk'ün küçük portesinin yerine büyük portresinin asıldığı bildirildi.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 15:41..
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Van Valiliği: Atatürk portresi indirilmedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, 3 büyükşehir belediyesine kayyum ataması yapıldı.

Van'da Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk iş olarak makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Videoda Atatürk'ün portresinin indirildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin getirildiği gözüküyordu. Ancak Atatürk'ün küçük portresinin yerine büyük portresinin asıldığı bildirildi.

Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı VİDEO

"ATATÜRK'ÜN BÜYÜK PORTRESİ ASILDI"

Valilikten yapılan açıklamada; "Aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP’li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi de tekrar yerine asıldı." denildi. Van Valiliği: Atatürk portresi indirilmedi

Van Valiliği: Atatürk portresi indirilmedi

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