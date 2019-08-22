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Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van'da kayyum atamalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yapanlara, polisin müdahalesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 09:00..
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Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

van

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından HDP'nin çağrısıyla izinsiz protestolar yapılıyor.

Dün Van'da yapılan eylemde, polise saldırdıktan sonra kahvehaneye kaçan bir eylemcinin gözaltına alınma görüntüsü sosyal medyada yayılınca açıklama yapıldı.

DEMİR TABUREYLE POLİSE SALDIRDI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine yapılan Başkan Vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoglu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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