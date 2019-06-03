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Van Valisi'nden bayram denetimi

Vali Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Ramazan Bayramı denetimlerine katıldı.

İHA | 03.06.2019 - 17:08..
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Trafikte aksaklık yaşanmaması için önlem alan trafik ekipleri, Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, jandarma ve emniyet personellerinin katıldığı denetimde, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcular trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Van Valisi'nden bayram denetimi

ÇOCUKLARA KARNE VERİLDİ

Bayram tatiline giden sürücülerle sohbet eden Vali Bilmez, araçlardaki çocuklardan da ailelerini kurallara uymaları konusunda uyarmalarını istedi. Çocuklara karne, trafik dedektif kimlik kartı ve kırmızı düdük veren Vali Bilmez, "Kontrollerde özelikle çocuklardan anne babalarını takip etmeleri konusunda yardım istiyoruz. Gönüllü trafik denetçisi olmalarını istiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün çocuklara ödülleri ve hediyeleri de olacak. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Yolda olanların da ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Van Valisi'nden bayram denetimi

Van Valisi'nden bayram denetimi

Van Valisi'nden bayram denetimi

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